CAMPIONATO SAMMARINESE Rinnovati i campi in sintetico di Fiorentino

Lo Stadio Federico Crescentini di Fiorentino ha un nuovo tappeto in sintetico. Un lavoro a tempo di record, affidato alla New Tennis System, che ha sostituito il precedente manto artificiale con una nuova superficie. Come è stato l’anno passato a Montecchio, le opere di rinnovamento dei tappeti artificiali sono state completate in tempo utile per permettere ai club sammarinesi di riprendere l’attività secondo i rispettivi calendari di avvicinamento alle partite ufficiali di settembre. Lo stesso manto in sintetico è stato installato anche sull’adiacente campo da futsal. Un rapporto, quello tra Federcalcio di San Marino e New Tennis System, che si fa ancor più stretto e sinergico a partire da questa stagione, andando ben oltre l’opera di posatura e installazione dei manti erbosi. L’azienda lombarda, che opera da oltre trent’anni nel settore dell’impiantistica sportiva, ha infatti sottoscritto con la FSGC un contratto di manutenzione quadriennale che permetterà di seguire passo dopo passo l’evoluzione delle superfici, mettendo in atto le necessarie operazioni affinché le stesse garantiscano sempre il massimo in termini di performance ed affidabilità.

