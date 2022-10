Rinnovato il contratto a Costantini

Fabrizio Costantini siederà sulla panchina della Nazionale di San Marino anche per le qualificazioni agli Europei di Germania 2024. La FSGC ha rinnovato la fiducia e l'incarico di CT a Costantini il cui contratto scadeva a fine anno. La Nazionale sammarinese con lui alla guida ha collezionato 4 sconfitte in Nations League Gruppo 2 con Estonia e Malta, 9 gol subiti e nessuno realizzato e le amichevoli con Capo Verde, Lituania, Islanda e Seychelles, 3 sconfitte e un pareggio con 5 gol subiti e 1 realizzato. A breve verranno programmata altre due amichevoli per chiudere l'anno nella finestra internazionale di novembre e domenica 9 ottobre a Francoforte ci saranno i sorteggi dei gironi di qualificazione ad Euro 2024, dove San Marino sarà inserita in sesta fascia.