Rinnovato l'accordo San Marino RTV-FSGC

San Marino RTV e Federcalcio Sammarinese proseguono insieme. Un accordo di collaborazione di lunga data e che ora è ufficialmente rinnovato, con l'emittente di Stato che continuerà a seguire il pallone del Titano in tutte le sue sfaccettature. A cominciare dalla partite della Nazionale Maggiore – in trasferta – e dell'U21 – in casa – che saranno trasmesse in diretta su RTV Sport. Il primo, doppio appuntamento è fissato per il 2 settembre: alle 19 c'è San Marino-Germania U21 – qualificazioni europee – e alle 20:45 c'è Andorra-San Marino, piccoli Stati a confronto per la corsa al Mondiale Qatar 2022. E poi le storiche trasmissioni: Radio Stadio, con le dirette delle partite del campionato sammarinese – su Radio San Marino e San Marino Classic – e della Coppa Titano, su San Marino Classic. Tele Stadio, che ogni lunedì, su RTV ed RTV Sport, proporrà tutti gli highlights del campionato sammarinese. E poi la doppietta di Passioni: Passione Calcio Femminile, con gli highlights della San Marino Academy e di tutta la Serie B femminile, su RTV. E Passione Calcio Giovanile, su RTV e su RTV Sport, con le immagini delle gare delle giovani leve del Titano.

Nel video le parole di Marco Tura (presidente FSGC) e di Carlo Romeo (DG San Marino RTV)