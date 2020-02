Rinviata la partita Vittorio Veneto - San Marino Academy

Saranno solo due le partite che si disputeranno regolarmente nel fine settimana di Serie B femminile: Perugia-Napoli e Roma CF-Lazio. Salta così la trasferta delle Titane sul campo del Vittorio Veneto, così come Chievo Fortitudo-Ravenna, Cittadella-Cesena e Riozzese-Novese. Quel che è certo è che ad oggi – calendario alla mano – la San Marino Academy non tornerà in campo prima del 29 marzo, data nella quale è previsto l’impegno casalingo con il Perugia al rientro dalla sosta di quattro settimane a suo tempo programmata. Il campionato Primavera femminile, quello che interessa la San Marino Academy vedrà il rinvio di Cesena-Pink Bari e proprio Empoli-San Marino Academy. Difficile al momento stabilire quando verranno recuperati gli incontri, anche alla luce del continuo evolversi della situazione sanitaria del paese.