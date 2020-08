EUROPA LEAGUE Rinviata Tre Penne - Gjilani per un caso di positività nella squadra Kosovara

Rinviata Tre Penne - Gjilani per un caso di positività nella squadra Kosovara.

Registrato un caso di positività tra i kosovari dello Gjilani, per questo motivo la UEFA ha rinviato a data da destinarsi la sfida prevista per questa sera tra Tre Penne e Gjilani. La squadra del Kosovo, arrivata in Italia all'aeroporto "Federico Fellini" di Rimini è ospite del Grand Hotel di San Marino e, al momento, il ragazzo è stato isolato in quarantena nella struttura ricettiva. Secondo quanto emerso, la positività del calciatore è stata accertata al suo ingresso nella Repubblica di San Marino.



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: