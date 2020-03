NAZIONALE Rinviate le amichevoli della Nazionale Sammarinese Non si giocheranno le partite con Albania e Lettonia e nemmeno Lituania - San Marino Under 21

Rinviate le amichevoli della Nazionale Sammarinese.

La Uefa ha deciso di rinviare a data da destinarsi le amichevoli internazionali in programma a fine mese, tra cui anche San Marino - Albania e San Marino - Lettonia. Non si giocherà nemmeno Lituania - San Marino, gara valevole per le qualificazioni alla fase finale dei Campionati Europei Under 21, prevista per il 26 marzo a Vilnius



