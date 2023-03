Rinviate le gare di questa sera a Domagnano Non si giocheranno Cosmos - Libertas per il calcio e Pennarossa - Cailungo per il futsal.

A causa di un guasto alla caldaia dell'impianto di Domagnano sono state rinviate le gare in programma questa sera per calcio e futsal. Quindi non si disputerà Cosmos - Libertas, gara sospesa domenica per neve, e Pennarossa - Cailungo, valevole per la 20' giornata del campionato di futsal.

