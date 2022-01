Rinviati causa neve gli allenamenti delle Nazionali di San Marino

La Nazionale Maggiore del CT Fabrizio Costantini doveva ritrovarsi al San Marino Stadium e così non sarà a causa del manto erboso dello Stadio ricoperto dalla coltre bianca, allenamento rinviato a lunedì 17 gennaio. Il CT ha voluto comunque un incontro con i convocati, una riunione tecnico/tattica, un confronto per mettere in ordine progetti e programmi che porteranno la Nazionale ad avvicinarsi alle gare della terza edizione di Nations League che prenderà il via in giugno. Ovviamente non è passato inosservato, il nome, tra i convocati, di Aldo Junior Simoncini. 61 presenze per lui in Nazionale, ultima gara disputata il 19 novembre 2019 qualificazioni ad Euro 2020 San Marino – Russia 0-5. Epurato da Franco Varrella che non lo ha mai richiamato nemmeno quando non poteva disporre del titolare Elia Benedettini. Stiamo parlando di una convocazione per un allenamento, e non di una lista ufficiale, ma è abbastanza chiaro che se Costantini lo ha richiamato significa che ritiene il portiere del Tre Fiori classe 1986 una risorsa per la Nazionale. Oltre a quello di Simoncini spiccano i nomi dell'altro portiere Mattia Manzaroli, del difensore Davide Cesarini e del centrocampista Maicol Berretti, anche questi ultimi fuori dal giro della Nazionale da diverso tempo. Costantini, ha convocato anche un paio di giocatori da lui stesso allenati in Under 21 si tratta del difensore Simone Franciosi classe 2001 e del centrocampista Giacomo Matteoni, 2002, spesso da lui utilizzato come scudo davanti alla difesa nel 4-1-4-1. Anche per l'Under 21 stesso discorso. Il neo CT Matteo Cecchetti vedrà i suoi primi convocati per una riunione/tattica e primo allenamento del nuovo Commissario Tecnico rinviato alle 19 di lunedì 17 gennaio a Serravalle B. Per l'Under 21 c'è più urgenza di cominciare a preparare l'avvicinamento agli impegni valevoli per le qualificazioni ad Euro 2023 infatti il prossimo 25 marzo trasferta in Ungheria e il 29 dello stesso mese la Lettonia da affrontare allo Stadium.