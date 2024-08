CAMPIONATO SAMMARINESE Riparte il Campionato Sammarinese: Tre Penne-La Fiorita è il 1° big match La prima giornata è spalmata su tre giorni: questa sera si giocano i primi 4 anticipi alle 21.15, domenica il clou con Tre Penne-La Fiorita - in diretta su San Marino RTV - e l'esordio della Virtus campione in carica contro il San Giovanni.

Diverse conferme, tante novità. Riparte il Campionato Sammarinese e riparte la caccia alla Virtus. I favori del pronostico sono dalla parte dei neroverdi che però dovranno vedersela con rivali agguerrite e pronte a succedere al trono. Nel frattempo la stagione dei ragazzi di Bizzotto è partita nel migliore dei modi con il successo in Supercoppa contro La Fiorita. Per l'esordio in campionato, invece, Acquaviva dovrà attendere domenica quando affronterà il San Giovanni a Domagnano. Partiamo da domenica in questa prima giornata anche perché è in programma il big match tra Tre Penne e La Fiorita: un immediato ritorno al passato per Stefano Ceci, una sfida da ex anche per Nicola Berardi. Con il tecnico di Città anche altre due vecchie glorie come Tommaso Guidi e Armando Amati. Si gioca a Montecchio alle 15, match da vivere in diretta su San Marino RTV.

Due partite anche il sabato: Cailungo-Faetano e Murata-Pennarossa, con i bianconeri di Sergio Grassi profondamente rinnovati ma con la voglia di confermare e – perché no – migliorare la finale play-off raggiunta lo scorso anno.

Il “grosso” del 1° turno però si concentrerà questa sera, con i primi quattro anticipi che daranno ufficialmente il via al campionato. Se Domagnano-San Marino Academy è l'incrocio tra due allenatori confermati – Paolo Rossi e Matteo Cecchetti – Fiorentino-Juvenes/Dogana è l'esatto opposto. La prima dell'ex Rimini Leo Acori a San Marino sarà a Montecchio alle 21.15 per affrontare un tecnico che il calcio nostrano lo conosce bene, quell'Achille Fabbri tornato in Repubblica dopo le esperienze con Murata e Nazionale. Infine, due partite che si preannunciano molto interessanti: a Domagnano c'è Cosmos-Libertas. I gialloverdi di Omar Lepri si sono rinnovati e rinforzati – proponendosi come una delle forti candidate al titolo – e incroceranno i tacchetti con la formazione di Borgo Maggiore. Attesa anche per Folgore-Tre Fiori con Oscar Lasagni da una parte e Danilo Girolomoni dall'altra. Sarà una sfida tra neo-bomber: Raul Ura - passato a Falciano - e Matteo Prandelli, pronto ad una nuova esperienza in maglia gialloblu.

