COPPA TITANO Riparte la Coppa Titano: agli ottavi subito Folgore-La Fiorita Martedì sera torna la Coppa Titano con l'andata degli ottavi di finale, tra cui spicca Tre Penne-Domagnano. Mercoledì in diretta su San Marino RTV dalle 20.45 il match tra Folgore e La Fiorita. La Virtus, campione in carica, è già ai quarti

Si riparte da qui, ma senza la Virtus. Perché i campioni in carica della Coppa Titano – il trofeo più antico del calcio sammarinese – scenderanno in campo a partire dai quarti di finale, dopo il bye che consente ai neroverdi di saltare gli ottavi. Si riparte con le gare d'andata, divise tra martedi e mercoledì sempre alle ore 20.45. Ritorno, invece, calendarizzato per il 22 ottobre.

Tra i confronti più interessanti della prima delle due serate c'è sicuramente Tre Penne-Domagnano: da una parte Città, che in campionato è ancora a punteggio pieno e senza gol subiti, dall'altra i giallorossi che si sono parzialmente fermati nel weekend contro il Cosmos ma restano – proprio assieme al Tre Penne – il secondo miglior attacco dopo 3 giornate. Martedì tocca anche allo stesso Cosmos, a caccia di riscatto dopo un avvio a rilento. Esattamente come il San Giovanni: le due si sfideranno a Dogana. Ottavi che prevedono anche il derby del castello di Borgo Maggiore tra Cailungo e Libertas: nel weekend 3 punti per i ragazzi di Sarti, trascinati dal nuovo bomber Bua.

Quattro i match del mercoledì. C'è Murata-Faetano, c'è Fiorentino-Juvenes/Dogana e c'è Pennarossa-Tre Fiori, con i gialloblu di Girolomoni che sono l'altra squadra – con il Tre Penne – ancora a punteggio pieno in campionato. Ma la partita da segnare con il cerchietto rosso è sicuramente Folgore-La Fiorita, in diretta alle 20.45 su San Marino RTV dallo stadio “Ezio Conti”. Montegiardino ha segnato 10 reti nelle prime 3 e ha azzerato la penalizzazione: considerando il -5 di partenza e salvo esito positivo del ricorso, la Coppa può diventare uno degli obiettivi principali della stagione per La Fiorita. Vorrà fargli lo sgambetto però la Folgore dell'ex Oscar Lasagni che è partita forte in stagione, sulla spinta dei “soliti” Ura e Pancotti e della novità Giovanni Daidola.

