Riparte la Coppa Titano, tutti a caccia de La Fiorita

Tutti a caccia del La Fiorita, con la Coppa Titano che riparte stasera con l'andata degli ottavi di finale. Campioni in carica che, in virtù del successo della corsa stagione, possono usufruire di un bye e saltare il primo turno, e sono quindi in automatico già qualificati per i quarti.

Stasera, alle ore 20:45, le prime quattro partite: il derby di castello tra Fiorentino-Tre Fiori, che si gioca proprio a Fiorentino, Domagnano-Faetano ad Acquaviva, San Giovanni-Cosmos a Montecchio e Tre Penne- Juvenes/Dogana a Dogana. Andata del primo turno che si concluderà domani sera, con la Virtus, che esordirà con il Murata a Montecchio, mentre Pennarossa-Cailungo sarà ad Acquaviva. Infine, Libertas-Folgore, che sarà trasmessa in diretta su San Marino Rtv, si disputerà a Dogana.

Coppa Titano che quest'anno prende il via qualche settimana prima rispetto al solito, per via della lunga pausa per le nazionali che ci sarà tra fine settembre e inizio ottobre. Bisognerà infatti aspettare oltre un mese e mezzo per vedere i match di ritorno di questo primo turno, con le partite che sono previste per il 27 e 28 ottobre.







