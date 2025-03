CAMPIONATO SAMMARINESE Riparte la sfida Virtus - La Fiorita, con cinque giornate da giocare Ultimo segmento di regular season, guidano di 5 punti i neroverdi, che affrontano la Libertas. I gialloblù incrociano la San Marino Academy

Dopo la sosta internazionale, riprenderà sabato il Campionato sammarinese, ripartendo, per le ultime cinque giornate, dalla stessa situazione che si è consolidata dal 19° turno: Virtus in testa a cercare di chiudere il più velocemente possibile il discorso scudetto, La Fiorita a inseguire con 5 punti di distacco, in attesa di un passo falso dei neroverdi. La squadra di Acquaviva ricomincerà dalla sfida alla Libertas, che, dopo un periodo complicatissimo, grazie a una vittoria e a un pareggio si è riportata a ridosso della zona turno preliminare, ora distante soli tre punti. La Fiorita aprirà il turno giocando sabato alle 15 contro la San Marino Academy Under 22, ultima in classifica. Un doppio confronto che sembra a senso unico, ma il campo spesso ribalta anche pronostici apparentemente inattaccabili.

Nella lotta a due per il terzo posto, prima della sosta il Tre Fiori aveva scavalcato di un punto la Folgore e sabato, alle 18, affronterà il Faetano decimo in classifica per provare a confermarsi. Impegno più probante per la squadra di Falciano, che domenica affronterà l'altalenante Cosmos, sesto, nel derby di Serravalle. Altra sfida interessantissima in chiave playoff sarà quella tra Tre Penne e San Giovanni. Il club di Borgo Maggiore è al momento quinto, ma precede di un solo Cosmos, Tre Penne stesso e Fiorentino, mentre la squadra di città, finita la spinta del mercato invernale, sta perdendo quota e prova a rimanere a contatto. Chi è crollato, letteralmente, è il Fiorentino, che, da sorpresa della stagione, a lungo al terzo posto, è sceso in zona turno preliminare, ottavo. Dopo sette turni senza vincere, i rossoblù affronteranno il Murata, che con un successo si porterebbe a 3 punti dal Fiorentino stesso.

Chiuderanno il turno, domenica alle 15, due sfide chiave per l'11° posto, al momento occupato dal Domagnano. I giallorossi affronteranno il Pennarossa, che ha strappato cinque punti nelle ultime quattro partite ed è ora 15°. Poi ci sarà lo scontro diretto tra Juvenes Dogana e Cailungo, 13a e 14a: la vincente potrà continuare a sperare in una rincorsa al turno preliminare, la perdente sarà, con ogni probabilità, definitivamente tagliata fuori.

