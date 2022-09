FUTSAL Riparte la stagione del Futsal: Folgore-Tre Fiori vale la Supercoppa Martedì 27 si assegna la Supercoppa Sammarinese di Futsal tra i giallorossoneri di Massimiliano Spada - che lo scorso anno hanno conquistato Campionato e Coppa - e i gialloblu di Alex Bugli, finalisti dell'ultima San Marino Futsal Cup.

L'ultima volta la vinse il Fiorentino: 5-2 alla Juvenes/Dogana il 23 settembre 2019. Poi i due anni di Covid e le conseguenti cancellazioni. Nel 2022 però torna la Supercoppa Sammarinese di Futsal, il trofeo che, in un colpo solo, chiude la stagione passata e apre quella nuova. A contendersela due delle grandi protagoniste dello scorso anno: Folgore e Tre Fiori. Più di tutti i giallorossoneri, autori del double Campionato-Coppa. E la finale di San Marino Futsal Cup l'ha conquistata proprio contro i gialloblu al termine di una sfida molto equilibrata, terminata 1-0 in favore della squadra di Falciano. Folgore e Tre Fiori si ritrovano quindi per giocarsi la Supercoppa con roster notevolmente rivoluzionati: Massimiliano Spada non ha più Busignani e Protti, passati al Fiorentino, ma può contare sull'esperienza di capitan Bernardi e sull'apporto di nuovi innesti come Elia Pasqualini, Alex Bugli invece ha puntato su forze fresche e giovani, per creare quel giusto mix con l'esperienza dei senatori come il capitano Lorenzo Boschi. Sono stati loro 4 a presentare la finalissima che si giocherà martedì 27 settembre, ore 21, a Fiorentino. Dal 3 ottobre, invece, il via al campionato sammarinese di Futsal con la nuova formula del girone unico.

