ECCELLENZA Ripartenza sprint per il Victor che si gode l'attacco "nuovo" Nell'ottima prova corale spicca la coppia degli Alex, dalla doppietta di Carrer a un Ambrosini generoso.

Eccesso di pareggi e carenza di gol sono stati i grandi limiti del 2021 del Victor San Marino e almeno per quel che riguarda il secondo punto l'avvio di ripresa promette bene. Nel successo col Classe spicca la coppia degli Alex, Carrer e Ambrosini: entrambi all'esordio dal 1° - per l'ex Rimini, smaltiti gli acciacchi ravennati, è stata la prima assoluta – entrambi arrivati a dicembre per ricostruire un reparto che ha visto uscire Prandelli, Voinea, Bardeggia e Pancotti. Ambrosini ha svariato da una fascia all'altra proponendosi principalmente come supporto per i compagni. E ne è uscito l'assist che ha sbloccato Carrer, anche lui mobile su tutto il fronte e cinico nel colpire due volte su due occasioni: dopo gli scampoli contro la Valsanterno, un debutto da titolare migliore era difficile da immaginare.

Ma non solo la coppia d'attacco, è stato tutto il Victor a girare a dovere. Bene Gaudenzi, che da trequartista ci ha messo quantità e qualità che mancavano dal fugace esordio – con infortunio e rigore procurato – contro l'Alfonsine. Bene l'altro innesto di mercato, Santoni, soprattutto per quel che riguarda la grinta. Bene la difesa, tra l'assist d'alta scuola del pendolino Boccioletti e un Pedrazzini signore delle palle alte, in difficoltà solo sulla sortita di Fogli di inizio ripresa. E ovviamente bene il solito Pazzini, che quando il Classe ha provato a riaprirla ha blindato la porta. Tutti elementi positivi che andranno confermati con squadre di altro piglio rispetto alla terzultima. Per esempio il Diegaro, compagno del Victor nella zona medio-alta di classifica, meritatamente battuto all'andata e avversario nella trasferta del prossimo turno.

