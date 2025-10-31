Riprende il duello Virtus - Tre Fiori, la Juvenes Dogana sfida il Tre Penne

Dopo il primo stop del campionato, che è costato l'aggancio in vetta da parte della Virtus, la corsa del Tre Fiori riprende dal derby con il Fiorentino, mentre i campioni di San Marino sfideranno il San Giovanni, per provare a staccare i gialloblù. Accantonato un turno che ha condotto a diversi cambiamenti in classifica, l'ottava giornata non porterà con sé dei big match, ma diversi scontri incrociati a distanza, a partire dal duello per la vetta.

Contro il Tre Penne, l'attacco del Tre Fiori ha fatto cilecca per la prima volta in stagione ed è chiamato al riscatto, mentre il Fiorentino, che ha strappato un punto alla Juvenes Dogana, è sempre a caccia di una continuità di rendimento che stenta ad arrivare.

Chi sembra aver cominciato a ingranare è il San Giovanni, che in Coppa Titano ha portato fino ai rigori il Cosmos e poi ha battuto in campionato il Cailungo: sono i primi successi della stagione. Dura, durissima replicare contro la Virtus capolista e ancora imbattuta, ma domenica scorsa il Faetano ha sfiorato il pareggio coi neroverdi, quindi è lecito sperare.

Proprio i gialloblù apriranno il turno, stasera alle 21.15, sfidando La Fiorita. La squadra di Ceci è una delle tre imbattute, sin qui, è sta man mano risalendo la classifica: ora è sesta e ha il Tre Penne e il Domagnano nel mirino, dopo due successi di fila. A parità di punti (10) con il club di Montegiardino c'è il Cosmos, che pare aver trovato la quadra e viene da tre successi di fila in campionato, con nove goal segnati. I gialloverdi saranno di scena allo stesso orario de La Fiorita, contro il Murata, che arriva da due risultati opposti: la vittoria per 5-1 sull'Academy, prima, e la sconfitta per 6-0 con il Domagnano, poi.

La sfida più interessante del turno, sulla carta, è tra Juvenes Dogana e Tre Penne, sabato alle 15 (in diretta su Rtv). La squadra di Serravalle sta facendo vedere tante belle cose, ma spesso riesce a disfare ciò che costruisce – si vedano i vantaggi sprecati con La Fiorita e Fiorentino – e vuole continuità. Il Tre Penne è in difficoltà di risultati, con una sola vittoria nelle ultime quattro e cercherà di rialzarsi contro un avversario spesso rivelatosi ostico negli ultimi anni. Chiuderà gli impegni del sabato, alle 18.15, la sfida tra Folgore e Libertas, con il club di Falciano – quarto a 15 punti – che proverà ad accorciare ancora sulla vetta.

Doppia gara anche domenica, entrambe alle 15. Sarà di scena il Domagnano, la vera sorpresa del campionato, quarto con il secondo miglior attacco e con la seconda miglior difesa del campionato. La squadra di Amati incrocerà il Cailungo, ancora fermo a 4 punti (in diretta su Rtv). Nell'altra sfida, il Pennarossa di Ricchiuti tenterà di entrare per la prima volta in zona turno preliminare, sfidando la San Marino Academy Under 22.







