Riprendono gli allenamenti dell'Under 21 di Fabrizio Costantini

Ripartiti questa settimana gli allenamenti dell'Under 21 sotto gli ordini del commissario tecnico Fabrizio Costantini sul campo di Serravalle B. Sono 29 i convocati dall'allenatore sammarinese, che ha fatto aggregare al gruppo da qualche settimana due nuovi ragazzi: si tratta dei giocatori classe 2002 Lorenzo Pasquinelli e Thomas Rastelli – entrambi provenienti dalla San Marino Academy. Portato in Under 21 per questa sessione di allenamenti anche l'attaccante della Nazionale e del Cesena Nicola Nanni. A settembre, l'U21 inizierà il suo percorso nelle qualificazioni agli Europei 2023 con un doppio impegno casalingo: il debutto sarà contro la Germania campione in carica, anche se rimane ancora da chiarire se si giocherà il 2 o il 3, dopodiché la sfida contro l'Ungheria fissata per il 7 settembre.