UNDER 21 Riprendono gli allenamenti dell'Under 21 di Fabrizio Costantini

Ripartiti questa settimana gli allenamenti dell'Under 21 sotto gli ordini del commissario tecnico Fabrizio Costantini sul campo di Serravalle B. Sono 29 i convocati dall'allenatore sammarinese, che ha fatto aggregare al gruppo da qualche settimana due nuovi ragazzi: si tratta dei giocatori classe 2002 Lorenzo Pasquinelli e Thomas Rastelli – entrambi provenienti dalla San Marino Academy. Portato in Under 21 per questa sessione di allenamenti anche l'attaccante della Nazionale e del Cesena Nicola Nanni. A settembre, l'U21 inizierà il suo percorso nelle qualificazioni agli Europei 2023 con un doppio impegno casalingo: il debutto sarà contro la Germania campione in carica, anche se rimane ancora da chiarire se si giocherà il 2 o il 3, dopodiché la sfida contro l'Ungheria fissata per il 7 settembre.

