Rita Guarino - Alessandro Milzoni

La Juventus passa ad Acquaviva, San Marino Academy che cede 3-1. Le bianconere vanno sul 2-0 con un'autorete di Montalti e di Hurtig. Le biancoazzurre accorciano con Serena Landa prima del tris bianconero con Girelli. Una vittoria non facile per la squadra di Rita Guarino felice per i tre punti. Orgoglio in casa delle Titane per la buona prova.