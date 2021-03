SERIE A FEMMINILE Rita Guarino: "Soddisfatta dei tre punti", Milzoni: "Una grade prova" La Juventus conquista la 14 vittoria su 14 gare di Campionato, per la San Marino Academy prestazione di grande carattere.

La Juventus passa ad Acquaviva, San Marino Academy che cede 3-1. Le bianconere vanno sul 2-0 con un'autorete di Montalti e di Hurtig. Le biancoazzurre accorciano con Serena Landa prima del tris bianconero con Girelli. Una vittoria non facile per la squadra di Rita Guarino felice per i tre punti. Orgoglio in casa delle Titane per la buona prova.

