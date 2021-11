NAZIONALE Ritorno al passato Sulla panchina della Nazionale torna un tecnico sammarinese

Arriva nell'ultima domenica di novembre, la nomina del nuovo commissario tecnico della Nazionale Sammarinese. Finita l'era Varrella comincia quella di Fabrizio Costantini, promosso dall'Under 21 alla Nazionale Maggiore. Allenatore di Fiorentino, Murata e Juvenes-Dogana nel campionato sammarinese, Costantini ha centrato uno storico passaggio del turno nella Coppa delle Regioni prima di passare all'Under 21, incarico che ricopre da quattro stagioni. Se la scelta dal punto di vista tecnico potrebbe sembrare logica, restano dubbi sulle tempistiche adottate dalla Federcalcio.

[Banner_Google_ADS]



A due mesi dalle elezioni federali, la nomina di un Commissario Tecnico sembra più che altro una scelta politica. La Nazionale tornerà in campo solo a fine marzo per due gare amichevoli e le prossime partite ufficiali si giocheranno nel mese di giugno, quando comincerà la prossima edizione della Nations League. Non c'era nessuna fretta e la decisione poteva tranquillamente essere rimandata al mese di febbraio, quando sarebbe stato il nuovo Consiglio Federale a nominare il Commissario Tecnico.

Ma potrebbe non essere finita qui. Considerando che a fine marzo, la Nazionale Under 21 è attesa dalla trasferta in Ungheria per le qualificazione ai Campionati Europei, è molto probabile che nei prossimi giorni venga scelto anche il nuovo allenatore dell'Under 21. Anche qui la logica vorrebbe che a completare il biennio fosse Matteo Cecchetti, attuale vice allenatore dell'Under 21. Scelte che riportano a quella sammarinesità, poco stimata dagli attuali dirigenti federali ma che evidentemente in tempo di elezioni, è tornata nuovamente di moda.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: