Rivoluzione Juvenes/Dogana. Il tre Fiori ufficializza Davide Simoncini

È una Juvenes Dogana tutta nuova quella che prepara la prossima stagione. Sono ben dieci i nuovi volti, ai quali si aggiungono i ritorni di sammarinesi di come Jacopo Raschi, Filippo Quaranta e Michele Cevoli. I volti nuovi sono quelli degli attaccanti Pietro Angelo Protino, Matteo Baldini, Federico Tumidei quest'ultimo classe 2001. A Manuel Muccini ex Folgore le chiavi del centrocampo. Per rinforzare quel reparto la Juvenes/Dogana ha messo sotto contratto anche Francesco Boldrini ex Misano e Paolo Gori proveniente dal Novafeltria. Dalla San Marino Academy il classe 2001 Alberto Baldazzi. Per il reparto arretrato tesserato l'ex Cailungo e Tre Fiori Maicol Acquarelli e Andrea Olivieri classe 86. Nuovo volto anche tra i pali si tratta del 20enne Alex Perrotta Il Tre Fiori ufficializza l'arrivo del difensore centrale della Nazionale Davide Simoncini