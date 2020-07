MERCATO Rivoluzione Juvenes/Dogana. Il tre Fiori ufficializza Davide Simoncini Interessanti le storie del portiere Alex Parrotta, classe 2000. Il ragazzo, ex Fya Riccione, negli ultimi anni si era dato alla boxe ma per la prossima stagione ha deciso di mettersi i guanti del portiere. Il difensore Andrea Olivieri ha giocato in Cina

Rivoluzione Juvenes/Dogana. Il tre Fiori ufficializza Davide Simoncini.

È una Juvenes Dogana tutta nuova quella che prepara la prossima stagione. Sono ben dieci i nuovi volti, ai quali si aggiungono i ritorni di sammarinesi di come Jacopo Raschi, Filippo Quaranta e Michele Cevoli. I volti nuovi sono quelli degli attaccanti Pietro Angelo Protino, Matteo Baldini, Federico Tumidei quest'ultimo classe 2001. A Manuel Muccini ex Folgore le chiavi del centrocampo. Per rinforzare quel reparto la Juvenes/Dogana ha messo sotto contratto anche Francesco Boldrini ex Misano e Paolo Gori proveniente dal Novafeltria. Dalla San Marino Academy il classe 2001 Alberto Baldazzi. Per il reparto arretrato tesserato l'ex Cailungo e Tre Fiori Maicol Acquarelli e Andrea Olivieri classe 86. Nuovo volto anche tra i pali si tratta del 20enne Alex Perrotta Il Tre Fiori ufficializza l'arrivo del difensore centrale della Nazionale Davide Simoncini



I più letti della settimana: