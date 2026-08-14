CALCIOMERCATO Rivoluzione per Faetano e Cailungo: tanti i nuovi arrivi I gialloblu ripartiranno dal tecnico Sperindio, così come i rossoverdi che si affideranno ancora alla coppia Benedetti-Mezzadri.

Due squadre che hanno fallito l'obiettivo play-off nella scorsa stagione ma che, quest'anno, vogliono ripartire con le migliori intenzioni: rivoluzione completata per Faetano e Cailungo, che entrano di diritto nel lotto delle pretententi per la post-season.

Una certezza e tante novità per i gialloblu: confermato infatti lo staff tecnico, a partire dall'allenatore Floriano Sperindio. Diversi invece i colpi di mercato, con il nuovo direttore sportivo Gaetano Lonardo. Tra i nuovi arrivi il portiere Tommaso Panfili, i difensori Salvatore Cerino, Giovanni Iaccarino, Simone Riccardi e Antonio Marchese e i centrocampisti Andrea Ulizio, Samuele Renzi, Gian Luca Scalcione e Michele Brancaccio. Completamente rinnovato il reparto offensivo: c'è l'ex Folgore Marco Bernardi oltre a Federico Nicolini, Simone Salvi, Diego Michelucci e Juan David Riva Garrido.

Cambia tanto anche il Cailungo che però ha deciso di ripartire dal giovane DS Francesco Vagnini e la coppia Benedetti-Mezzadri in panchina. Il fiore all'occhiello del mercato rossoverde è l'attaccante Giacomo Cecconi che vanta circa 150 presenze tra Serie C e Serie D oltre ad un passato nel campionato sammarinese con Tre Fiori e Murata. In avanti anche l'ex Pietracuta Edoardo Bernardi poi Lorenzo Benvenuti, Thomas Radici e il ritorno di Emanuele Costa. A centrocampo spiccano il nazionale sammarinese Matteo Valli Casadei e l'ex capitano del Faetano Kevin Zonzini.

Completano il reparto Armando Senja, Francesco Tamburrano e Matteo Tumidei. Blocco Pennarossa tra porta e difesa, ad eccezione di Mirco Bannini. Cambiano casacca infatti Manuel Filippo Tordella tra i pali oltre a Federico Depaoli, Filippo Santi, Maurizio Ciro Parisi e Cristian Grieco.

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