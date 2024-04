CAMPIONATO SAMMARINESE Rivoluzione sulle panchine del Campionato Sammarinese di calcio Terminata la stagione regolare si pensa già al prossimo campionato. Berardi al Tre Penne, Lepri al Cosmos, Costantini alla Juvenes/Dogana, Ricchiuti al Faetano

Nonostante la stagione 2023/2024 non sia ancora terminata, sono cominciate le manovre con le società del campionato sammarinese già al lavoro per la costruzione di squadra e staff. Il primo tassello, la certezza sul futuro parte dall'allenatore. Stefano Ceci, nonostante avesse ancora un anno di contratto con il Tre Penne, scadenza giugno 2025, ha annunciato il suo addio alla società biancoazzurra, scatenando reazioni a catena. Per Ceci prospettive di allenare in Italia, ma potrebbe anche restare sul Titano diverse le società che lo stimano in primis la Libertas che vorrebbe un tecnico affermato per tornare a splendere.

Manca solo l'annuncio ufficiale, ma il sostituto di Ceci al Tre Penne, sarà Nicola Berardi. L'ex Folgore, Fiorita e Libertas, porterà con sé alcuni giocatori tra cui l'attaccante Filippo Berardi. Nicola Berardi tornerà così a lavorare con il Direttore Generale Gabriele Muratori. I due, oltre ad essere legati da una forte amicizia, hanno fatto grande la Folgore periodo 2013-2017. Tornerà ad allenare a San Marino Omar Lepri. Dopo le esperienze con Faetano e Folgore, l'ex Direttore Tecnico dello Unided Riccione, siederà sulla panchina del Cosmos, prendendo così il posto di Berardi. L'ex CT della Nazionale sammarinese Fabrizio Costantini attualmente in Eccellenza al Novafeltria tornerà a San Marino allenare la Juvenes/Dogana.

L'attuale allenatore della squadra di Serravalle Manuel Amati salirebbe il Titano di diversi chilometri per sedersi sulla panchina del Tre Fiori che ha sondato anche l'allenatore del Verucchio Davide Nicolini. Adrian Ricchiuti lascerà il Torconca per allenare il Faetano. Il Murata è alla ricerca di un profilo capace di lavorare con i giovani. La volontà della Virtus è tenersi stretto l'allenatore che ha condotto i neroverdi allo scudetto: Luigi Bizzotto.

