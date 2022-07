MERCATO Rivoluzione Victor, 16 volti nuovi. Bollini: "Mancano un difensore e un centrocampista centrale" I biancazzurri si rifanno il look: Sabba, Monaco, Lombardi e Malo gli innesti di spicco.

Archiviata la prima stagione della sua storia con un onorevole piazzamento playoff, il Victor San Marino ora punta la promozione in Serie D e lo fa con una rosa rivoluzionata. Oltre ai 6 confermati (Pazzini, Pedrazzini, De Queiroz, Santoni, Morelli e Ambrosini) ci sono 20 volti nuovi: 4 sono in prova – il portiere Munari, l'esterno Giorgi e i centrocampisti Paganelli e Colono – gli altri vanno a completare l'ossatura della squadra che verrà.

Tanti giovani ma anche elementi con un curriculum importante, per la categoria: il trequartista Sabba dalla Sammaurese, che nelle ultime 6 stagioni si è diviso tra C, col Ravenna, e D. Reduci da 4 campionati in D invece il difensore Monaco – che però ha saltato quasi tutto l'ultimo per la rottura del crociato – e il centrocampista Lombardi, presi da Progresso e Aglianese.

Vengono dalla D anche l'esterno scuola Rimini Mengucci, 19 presenze – da esordiente – col Cattolica, e il sammarinese Tosi, 15 volte in campo con la Correggese e già nella massima serie dei dilettanti col Delta Porto Tolle. Il difensore va comporre la nuova colonia biancazzurra coi compagni di U21 Filippo Pasolini e Lazzari, entrambi centrocampisti, e il terzino classe 2004 Guerra, tutti e tre dalla San Marino Academy.

Due acquisti “da categoria” sono il centravanti Dioh, dall'Accademia Pavese, e il trequartista Malo. Che ha assaggiato la D col Mezzolara e che l'anno scorso si unì in corsa al Cotignola cambiando volto alla squadra, risultando protagonista in più di una vittoria (compresa quella coi biancazzurri). Poi ci sono i ragazzi che hanno seguito Cassani dalla Del Duca, i difensori Buda e Stellacci e l'attaccante Mantovani, e altri innesti Under: il difensore Tiraferri e il trequartista Mazzavillani dalle giovanili di Rimini e Ravenna, e il terzino Manuelli, cresciuto nel Fano e che da gennaio ha esordito tra i grandi nell'Urbino, in Eccellenza. "La rosa è a buon punto - commenta il direttore sportivo Gian Luca Bollini - sicuramente mancano ancora dei tasselli, sicuramente un difensore e molto probabilmente anche un centrocampista centrale. Poi il mercato è ancora lungo e rimaniamo alla finestra, vediamo se da qui alla fine uscirà qualche occasione dell'ultimo minuto".

