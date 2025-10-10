QUALIFICAZIONI MONDIALI Roberto Cevoli: "Abbiamo avuto poco coraggio" Nel dopo partita il ct sammarinese analizza il pesante ko subito contro l'Austria che stabilisce il record di reti segnate in una partita intenazionale.

Il ct di San Marino Roberto Cevoli analizza la sconfitta contro l'Austria e il pesante ko subito:

"Assolutamente sì, è chiaro che però bisogna essere onesti nel dire che questa Austria qui è fuori dalla nostra portata. Sono squadre molto forti, però al di là di questo noi gli abbiamo dato una mano per fare in modo che questo punteggio fosse un po' più pesante, come dicevi te".

Ecco, poi nel contesto tante cose che poi spingono, no? L'Austria ha i 37 mila spettatori, il record che Arnautovic voleva battere.

"Ma sì, questo lo sapevamo. Tanto non ci regala niente nessuno. Anzi, io ho visto che ogni gol correvano in porta a prendere la palla e la mettevano a centrocampo per non perdere tempo. Quindi questo la dice tutta. Però è chiaro che noi possiamo fare meglio e dobbiamo fare meglio".

Nella tua gestione la possiamo considerare la partita più difficile?

"Sicuramente più difficile, però abbiamo avuto poco coraggio e questo è una cosa che non mi è piaciuta. Noi dobbiamo continuare ad avere coraggio anche contro queste squadre qui. Però tutte le volte che l'abbiamo fatto abbiamo rischiato meno e questo però è il calcio. Bisogna prenderne atto. Dobbiamo fare tesoro di questi errori e fra due giorni si rigioca e quindi bisogna far la testa e rimettersi a lavorare".

