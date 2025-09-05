QUALIFICAZIONI MONDIALI Roberto Cevoli: "Abbiamo fiducia, cercheremo di fare risultato" Dopo l'ottima partita della gara di andata, i Titani sognano una grande serata al San Marino Stadium.

La gara di andata ha dato certezze in più alla squadra di Roberto Cevoli che contro la Bosnia punta a crescere ancora. Anche se storicamente il primo impegno di inizio stagione può riservare qualche insidia in più.

"Quest'anno speriamo di stare bene – ha detto il ct Roberto Cevoli - perché ci stiamo allenando.I giocatori che sono convocati, si stanno allenando tutti giornalmente con intensità. Il progetto Pietracuta, che conoscete bene, è stato fatto anche per questo motivo, quindi da quel punto di vista credo che i ragazzi non abbiano scuse”

Nella sfida giocata in Bosnia c'era voluto un acuto di Dzeko per risolvere la partita, con San Marino che aveva proposto un ottima prova, per questo è lecito sperare anche nella gara dello Stadium.

"È chiaro che anche loro nell partita di andata erano a fine campionato, quindi c'era un ambiente un po' particolare. Ci aspettiamo una partita diversa, perché sarà sicuramente una partita diversa, però ripeto, la partita dall'andata ci ha dato grande fiducia, grande consapevolezza e cercheremo di fare risultato questa volta"

Non faranno parte della sfida Lazzari e i fratelli Giacomo e Tommaso Benvenuti, tutti out per infortunio. Per Tommaso lo stop più lungo causato dalla rottura del crociato nella sfida del campionato Primavera contro la Roma.

"Tommaso ha avuto un grave infortunio, ce l'avremo fuori per un po'. Ci dispiace molto, stava facendo molto bene. Abbiamo un giocatore forte in meno, ci mancherà anche Lazzari. Anche Giacomo ha avuto un infortunio, ma minore, quindi fra un po' lo avremo a disposizione come Lazzari, però ci mancano tre giocatori importanti. Speriamo che chi li sostituisce, li sostituisca bene"

