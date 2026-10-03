Roberto Cevoli: "Buon primo tempo, poi abbiamo concesso troppo spazio"
Nel dopo gara il ct di San Marino commenta il ko contro la Bielorussia.
Nel dopo gara il ct di San Marino analizza la sconfitta contro la Bielorussia.
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