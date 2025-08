AMICHEVOLE Roberto Cevoli: "Contento per l'esperienza fatta da molti giovani" Un ritorno a "casa" per il ct di San Marino che ha vestito la maglia dei Canarini nella storica doppia promozione dalla serie C alla serie A.

Spunti interessanti per il ct Roberto Cevoli dall'amichevole giocata a Fanano tra Modena e San Marino, vinta dai Canarini per 4-1. Un'iniziativa nata a scopo benefico:



"Quando c'è da aiutare quelli che sono meno fortunati di noi, siamo sempre disponibili. Abbiamo fatto un bel evento, grazie a tutti, la disponibilità del Modena. Andrea Russo è stato meraviglioso, ci ha aiutato un sacco. Daniele Dei, l'ospedale di Modena, l'ospedale di San Marino. Hanno creato una cosa importantissima e speriamo che diventi un appuntamento fisso da fare tutti gli anni".

"Teniamo presente che ci mancavano 6-7 ragazzi, perché sono in ritiro con le proprie squadre. Rispetto all'ultima partita ci mancavano 7 titolari. Però abbiamo portato tanti giovani. Se guardate l'età, vi rendete conto, ho dei 2009, dei 2006. Sono molto contento di quello che sono riusciti a fare contro una squadra che sapete meglio di me. Lotterà per traguardi ambiziosi in Serie B".

"Ma sì, noi sappiamo che possiamo fare anche meglio, sinceramente. Sono arrabbiato perché molte volte siamo un po' superficiali nelle cose. Però sono ragazzi giovani che devono crescere, devono migliorare. Tenete presente che la maggior parte di loro gioca in Eccellenza. Quindi sono molto contento di questo. Hanno tenuto bene il campo, contro una squadra di Serie B sono contento".

"Il Modena è una squadra allenata bene, impostata bene. Vedo un po' di entusiasmo, sento un po' di entusiasmo tra i tifosi. Credo che ci siano tutte le condizioni per poter fare un ottimo campionato. È sempre un piacere venire a Modena e vedere le persone di Modena. Sono rimasto legato, lo sapete. Mi vengono in mente i bei momenti che ho passato, è sempre un piacere per quello. Mi ricordano i miei compagni, mi ricordano i momenti, tutte le persone che in quel periodo siete stati vicino a noi"

