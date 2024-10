NATIONS LEAGUE Roberto Cevoli: "Contro Gibilterra è un'occasione, un'opportunità grande" Il ct di San Marino è ottimista alla vigilia della partita di questa sera, diretta San Marino RTV dalle 20:45, nella seconda partita di Nations League

"È un'occasione, un'opportunità grande, una partita, molto importante - ha detto il ct Roberto Cevoli - Speriamo di riuscire a fare il risultato e confermare quello che di buono abbiamo fatto nelle ultime due partite"

Fattore ambientale, soprattutto il problema del vento mi verrebbe da dire, che può essere un problema questa sera.

"Ma sicuro, c'è un gran vento, ci sarà anche stasera, purtroppo lo sapevamo, è chiaro che il vento è quella agente atmosferica che a mio parere è quello che dà più fastidio di tutti, però dobbiamo essere bravi e consapevoli che nelle difficoltà bisogna trovare le soluzioni"

Gibilterra è una nazionale che fa soprattutto dell'agonismo uno dei suoi aspetti più importanti.

"Sì, è vero. Ha giocatori anche di qualità, però sono molto agonistici, ti provocano, sono bravi nelle seconde palle, sono bravi ad essere aggressivi e quindi questi fattori bisogna tenerli presenti, ci abbiamo lavorato in questi giorni e speriamo di riuscire a trovare le contromisure".

È vero Roberto che sono passati quattro anni dai due precedenti, però è anche da considerare che non è così cambiata tanto la nazionale di Gibilterra. In quelle due occasioni, la partita a Gibilterra era stata decisa da una palla inattiva, quindi può essere anche quello un fattore determinante in queste gare?

"Sì, molto, perché tra l'altro loro sono molto bravi nelle palle inattive, le sfruttano molto, hanno giocatori fisici e da ogni parte del campo tirano queste palle il più vicino alla porta e sfruttano la loro fisicità, quindi anche in questo fattore ci abbiamo lavorato e speriamo, come dicevo prima, di riuscire a contrastarli in modo adeguato".

Dei 23 convocati di Gibilterra, 18 giocano nel campionato di Gibraltar, quindi diciamo sulla carta, molto vicini a noi, può essere una partita aperta?

"Sicuramente sarà una partita aperta, perché noi stiamo crescendo molto, i ragazzi mi stanno seguendo, stanno facendo le cose che chiedo e vengono dalle partite importanti, sono riusciti a fare il cambio di mentalità che dicevo prima, però non è un punto di arrivo ma un punto di partenza, dobbiamo continuare su questa strada e la partita di stasera sarà un banco di prova importante sotto questo aspetto".

