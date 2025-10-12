Roberto Cevoli: "Determinate dagli episodi e oggi è stato ancora una volta così"

Nel dopo partita il ct Roberto Cevoli analizza la sconfitta contro Cipro:

"Chiaro che poi dipende sempre come si mettono le partite, sono determinate dagli episodi e oggi è stato ancora una volta così, dopo cinque minuti abbiamo preso un gol, un gol evitabilissimo a mio parere e poi dopo in questo momento riprendersi è stata dura e quindi abbiamo subito un po' troppo poi il gioco di Cipro che comunque era, a mio parere, una squadra non così superiore a noi da quello che si è visto".

Ecco c'è un po' forse il rammarico, questa è una di quelle partite che al novantesimo poi ci ripensi e dici si poteva fare qualcosa in più e alla fine hanno vinto 4-0.

"È vero, è proprio così, infatti siamo qua a commentare un 4-0 sapendo che potevamo fare molto meglio e che ci poteva anche scappare un risultato positivo, però ripeto, le partite sono determinate dagli episodi, dopo cinque minuti prendi gol, veniamo da dieci gol dell'Austria e quindi capisco l'aspetto mentale è stato un po' determinante in questo senso, ci dobbiamo riprendere in fretta".

Avevi chiesto più coraggio dopo la partita di Vienna, l'hai visto?

"No, ancora quel coraggio che dico io non l'ho visto. Abbiamo fatto delle cose migliori rispetto a Vienna chiaramente, però ancora non basta. Sapevamo che la squadra Cipro era una squadra forte ma più alla portata rispetto alle altre, sicuramente sono mancati i dettagli, quando mancano quelli dopo le partite purtroppo finiscono in questo modo".







