Roberto Cevoli: "Dobbiamo continuare a crescere nella mentalità"

La nazionale di San Marino torna in campo per la seconda partita nelle qualificazioni ai mondiali contro la Romania. La vigilia di San Marino – Romania ha già l'importanza dell'evento di alto livello. Stadium sold-out, oltre 40 giornalisti accrediti, almeno quattro televisioni e zona Multieventi che sarà allestita con maxischermo per i tanti tifosi previsti. Sfida di difficoltà alta per i Titani contro una Romania reduce dal ko casalingo contro la Bosnia

"Assolutamente sì, ma dobbiamo essere arrabbiati anche noi perché abbiamo perso addirittura 2-0, mentre loro 1-0"

Per quanto riguarda la formazione dovrebbe giocare Amici in porta?

"Molto probabilmente giocherà Amici, perché Colombo si è fatto male nella partita contro Cipro"

L'approccio sarà diverso?

"Dobbiamo cercare di crescere dal punto di vista della mentalità. Cercheremo di fare le cose per cui abbiamo lavorato fino adesso e continuare ad avere la nostra identità, Poi le cose, quando hai di fronte quelle squadre lì, chiaramente non ti vengono come vorresti tu e quindi sarà difficile"