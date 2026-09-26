NATIONS LEAGUE Roberto Cevoli: "Finlandia superiore, abbiamo faticato. Chi è entrato ha fatto bene"

Nel dopo gara il ct Roberto Cevoli riconosce la superiorità della Finlandia e sottolinea anche alcuni aspetti positivi nella sfida:

"Sicuramente le aspettative erano diverse, chiaro che poi bisogna essere onesti nel riconoscere una superiorità degli avversari. Sono stati bravi, è una delle squadra più forti che abbiamo affrontato da quando sono qui, secondo me. Non ti danno punti di riferimento, abbiamo fatto fatica a prenderli, abbiamo preso due gol nei primi cinque minuti e poi abbiamo fatto fatica, questo è inevitabile, bisogna dirlo. Però nonostante quello ci sono delle cose anche positive. Abbiamo avuto sul 2-0, tre o quattro situazioni per poter far gol, non ci siamo riusciti, abbiamo sbagliato parecchie cose, però dobbiamo ripartire subito che martedì torniamo in campo"

Mi piace anche cercare qualcosa un po' di positivo nella serata, ci metto il rientro di Giocondi e soprattutto il debutto di Enea della Vada, che comunque a 19 anni ha avuto un ottimo approccio alla partita.

"Assolutamente sì, quelli che sono entrati, devo dire la verità, sono entrati bene, compreso Enea che ha fatto un buoni 20 minuti e sono contento per lui perché si è dimostrato un ragazzo che può stare qui in questo gruppo e quindi merito al ragazzo"

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