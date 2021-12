Roberto Cevoli in cattedra per la formazione dei tecnici sammarinesi

Alla Casa del Calcio incontro di aggiornamento organizzato dal Dipartimento di Formazione della Federcalcio di San Marino in collaborazione con ASAC (l’assoallenatori sammarinese). Invitati tutti i tecnici inseriti nell’albo del Settore Tecnico, patentati UEFA B e UEFA C oltre a quelli che operano nei ranghi della San Marino Academy. Due gruppi distinti: una parte in presenza in aula conferenze ed un'altra da remoto. Il relatore della giornata, Roberto Cevoli, attuale tecnico del Renate nel girone A di serie C. Tema della serata: “La costruzione dal portiere nel sistema di gioco 1-3-5-2”.

