Roberto Cevoli: "La crescita della Nazionale passa dalla crescita dei ragazzi"

sentiamo Roberto Cevoli

Prima difensore – tra le tante – di Reggiana, Cesena e Modena, ora allenatore dell'Imolese. Roberto Cevoli è sempre rimasto legato alla sua terra e in particolar modo a San Marino dove ha mosso i primi passi come calciatore - dal 1986 al 1989 vincendo un campionato interregionale con il San Marino Calcio - per poi diventare cittadino naturalizzato. Inoltre, Cevoli è stato anche consulente tecnico delle Nazionali biancazzurre per un quadriennio, dal 2012 al 2015. Per questo, ben inserito nella realtà sammarinese, ha espresso idee e possibili migliorie per le selezioni che verranno.

Negli ultimi tempi, in Federcalcio, anche lo “scossone” delle dimissioni di Massimo Bonini che ha lasciato il ruolo di Direttore Tecnico. Una decisione che ha stupito lo stesso Cevoli.

Nel servizio l'intervista a Roberto Cevoli, allenatore Imolese