QUALIFICAZIONI MONDIALI Roberto Cevoli: "La nostra solidarietà all'Austria" Nel dopo gara il ct di San Marino Roberto Cevoli si stringe attorno al popolo austriaco. Sulla partita sottolinea la reazione della sua squadra capace di non disunirsi nonostante i gol subiti in pochi minuti.

Nel dopo gara il ct di San Marino Roberto Cevoli manifesta la solidarietà all'Austria per i tragici fatti di Graz.

"Mi rendo conto del dolore manifestato da Marko Arnautovic, è lo stesso sentimento che avrei provato io. Colgo l'occasione per fare le condoglianze a tutte le famiglie delle persone morte e mando un abbraccio virtuale per far sentire la nostra presenza".

Una giornata decisamente particolare nella quale, sportivamente parlando, calcisticamente parlando, il finale alla fine è stato contenuto, il primo quarto d'ora è stato veramente molto complicato?

"Sì, lo sapevamo, affrontavamo forse la squadra più forte del girone e non solo del nostro girone. E quindi sapevamo che era una partita proibitiva, però io alla fine, nonostante quello che hai appena detto, sono contento perché siamo riusciti comunque a tenere botta dopo il primo quarto d'ora. Sembrava una cosa difficile, invece i ragazzi sono stati sul pezzo, hanno lottato, si sono sacrificati. Era quello che gli avevamo chiesto anche a fine primo tempo, l'hanno fatto bene, hanno tenuto fino alla fine, si sono riusciti a portare a casa per carità. Adesso è brutto dirlo perché perdi 4-0, però alla vigilia forse ci potevamo fare la firma per perdere 4-0. Abbiamo preso cinque gol in due partite, tra Bosnia e Austria, sinceramente sono anche pochi per come sono il livello di queste due squadre"

