Roberto Cevoli: "Molte volte ci complichiamo le cose da soli. L'approccio è stato giusto"

Nel dopo gara il ct Roberto Cevoli analizza la sconfitta contro la Romania:

"Molte volte ci complichiamo le cose da soli, - ha detto il ct Roberto Cevoli - commettiamo errori grossolani e a questi livelli ti costano dei gol, c'è poco da fare.

Approccio perfetto dire della partita con Nicolas Giacopetti che ha portato avanti San Marino.

"Sì, hanno fatto bene soprattutto i primi 20 minuti, l'approccio giusto come dicevi te, siamo stati alti, abbiamo pressato, quello che avevamo preparato però poi alla fine a San Marino se gli mancano 5-6 giocatori diventa difficile per tutti. A onor del vero poi la Romania è una squadra forte, l'abbiamo visto stasera, hanno un possesso di palla clamoroso, si muovono tutti, lo sapevamo, quindi è una squadra difficile da affrontare per tutti secondo me"







