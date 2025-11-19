TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
09:35 Telemarketing, da oggi scatta il blocco dei finti numeri di cellulare
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Roberto Cevoli: "Molte volte ci complichiamo le cose da soli. L'approccio è stato giusto"

Nel dopo partita il ct ha commento la sconfitta contro la Romania.

di Elia Gorini
19 nov 2025

Nel dopo gara il ct Roberto Cevoli analizza la sconfitta contro la Romania:

"Molte volte ci complichiamo le cose da soli, - ha detto il ct Roberto Cevoli - commettiamo errori grossolani e a questi livelli ti costano dei gol, c'è poco da fare. 

Approccio perfetto dire della partita con Nicolas Giacopetti che ha portato avanti San Marino.

"Sì, hanno fatto bene soprattutto i primi 20 minuti, l'approccio giusto come dicevi te, siamo stati alti, abbiamo pressato, quello che avevamo preparato però poi alla fine a San Marino se gli mancano 5-6 giocatori diventa difficile per tutti. A onor del vero poi la Romania è una squadra forte, l'abbiamo visto stasera, hanno un possesso di palla clamoroso, si muovono tutti, lo sapevamo, quindi è una squadra difficile da affrontare per tutti secondo me"




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.