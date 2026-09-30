Roberto Cevoli: "Molto contento della risposta", Rolando Maran: "San Marino combattivo e organizzato"
Nel dopo partita le considerazioni dei due commissari tecnici Roberto Cevoli e Rolando Maran al termine della sfida tra San Marino e Albania.
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