NATIONS LEAGUE Roberto Cevoli: "Peccato dover giocare senza pubblico contro la Bielorussia" Alla vigilia della terza sfida di Nations League, in diretta su San Marino RTV dalle 17:50 di sabato, il ct sammarinese analizza il prossimo impegno.

La terza volta di Bielorussia - San Marino, la seconda in trasferta è lontano da Minsk e lontano nel tempo di ben 8 anni. Il primo incrocio internazionale ha detto 5-0 Bielorussia. Una squadra che comunque è cambiata nel tempo, che fa della fisicità il punto di forza, assolutamente da non sottovalutare. San Marino si confronta per la prima volta con un calendario che propone sfide ravvicinate. Necessità anche del nuovo format, ma anche occasione per valutare lo stato di crescita della squadra.

Nel video l'intervista con Roberto Cevoli, Ct San Marino

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