AMICHEVOLE INTERNAZIONALE Roberto Cevoli: "Questa è la Nazionale che vorrei sempre vedere" Il CT di San Marino si dichia molto soddisfatto della partita contro la Repubblica Ceca

Roberto Cevoli, CT San Marino, è soddisfatto per la prestazione dei suoi contro la Cechia: "Siamo stati attenti concentrati volitivi per tutta la partita. I ragazzi hanno dato tutto, hanno vinto tantissimi contrasti. forse sarebbe stato troppo ma un pareggio, tra l'altro ci siamo andati molto vicino, non sarebbe stato scandaloso, anzi. Direi che, dopo il rigore a dir poco generoso, abbiamo subito il solito gol evitabilissimo, ma poi non ci siamo mai disuniti continuando a giocare come se il risultato fosse ancora in parità. E' questo lo spirito che vorrei sempre vedere. E questa è una partita che ci deve far credere ancora di più nei nostri mezzi. Il secondo tempo della squadra è stato perfetto".

