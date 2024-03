NAZIONALE Roberto Cevoli: "Rammarico per il risultato, ma la strada è quella giusta" Il ct sammarinese non nasconde la delusione per il 3-1 subito e guarda già alla gara di domenica.

Nel dopo partita il Ct Roberto Cevoli non nasconde la delusione per la sconfitta contro Saint Kitts e Nevis, sottolineando anche la soddisfazione per quanto proposto.

Nel video la sua intervista

