12 MINUTI CON... Roberto Cevoli: "San Marino sta diventando più competitivo, la strada segnata è quella giusta"

Il girone di qualificazione mondiale si è chiuso senza punti, ma con indicazioni incoraggianti. È il bilancio di Roberto Cevoli, commissario tecnico della Nazionale di San Marino che, ospite di 12 minuti con..., sottolinea la crescita del gruppo nonostante il livello degli avversari.

“È stato un girone difficile e molto impegnativo – spiega – non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo, ma le prestazioni sono state quasi tutte positive e i ragazzi stanno crescendo”. Dopo il traguardo storico della Nations League nel 2024, il confronto con nazionali come Austria, Bosnia e Romania ha alzato l’asticella. “Per avvicinarci a queste squadre dobbiamo continuare a fare esperienza. Perderemo ancora delle partite, ma l’importante è crescere, soprattutto con i più giovani”. Proprio l’impiego dei giovani resta un punto fermo del progetto tecnico: “Se non li fai giocare non faranno mai esperienza. Hanno bisogno di fiducia, continuità e minuti”.

Lo stesso principio guida anche il lavoro nei club, grazie al progetto con il Pietracuta, nato per garantire maggiore continuità ai calciatori sammarinesi. “Era quello che avevamo in mente: farli giocare e allenare con costanza”, spiega Cevoli, ricordando la crescita della squadra dopo un avvio complicato e la storica vittoria sul campo della Spal.

Guardando al 2026, tra amichevoli e Nations League di Lega C, il CT è consapevole delle difficoltà ma fiducioso: “Il livello sarà più alto, ma confrontarsi con squadre più forti è sempre un vantaggio. Anche senza risultati immediati, è così che San Marino può continuare a crescere”.

Nel video l'intervista di Roberto Cevoli (commissario tecnico della Nazionale di San Marino) a 12 minuti con...

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: