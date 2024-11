NATIONS LEAGUE Roberto Cevoli: "San Marino sta diventando una squadra tosta" Soddisfatto il ct dei Titani per il risultato ottenuto e raggiunto nel finale di partita contro Gibilterra.

"Siamo un po' presuntuosi perché ci vogliamo fare tutto noi da soli, stasera abbiamo fatto tutto noi, ci siamo fatti gol e l'abbiamo rifatto. - ha detto il ct Roberto Cevoli - Potevamo fargliene fare degli altri, siamo stati sfortunati perché anche il primo tempo abbiamo avuto due o tre situazioni in cui potevamo pareggiare prima. Il palo di Lazzari, l'occasione di Nanni, la parata del portiere. Però io sono estremamente soddisfatto perché stiamo diventando una squadra tosta, difficile da battere. Comunque anche nelle difficoltà abbiamo reagito, siamo stati lì, abbiamo sofferto, però poi alla fine siamo riusciti a pareggiare. Una partita che secondo me, visto la mole di gioco che abbiamo fatto, forse meritavamo anche di vincere rispetto a loro. Poi dopo gli episodi come al solito fanno la differenza e bisogna prenderne atto.

Uno degli aspetti che abbiamo considerato con i ragazzi è stato il fatto di vedere la Nazionale che dopo il pareggio ha provato a vincerla comunque. Al 94° punizione e tutti a saltare.

"Sì, purtroppo poi mancavano sei minuti e non abbiamo avuto tanto tempo per poter cercare di vincere, però la volontà c'era. Tra l'altro poi anche andare tutti a saltare molte volte non è la cosa giusta da fare. Ho detto ai ragazzi che bisogna cercare di fare le cose fino alla fine, come prepariamo e come facciamo. Quindi era più giusto forse cercare di giocare, arrivare sul fondo e fare i cross da lì, che sono molto più pericolosi che da metà campo secondo me".

