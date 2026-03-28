Roberto Cevoli: "Soddisfatto, ma quel fuorigioco era netto"

Soddisfatto della prestazione della squadra il Commissario Tecnico Roberto Cevoli, che recrimina per il pari delle FarOer in fuorigioco:

"Io sono molto contento oggi perché la partita l'abbiamo fatta molto bene secondo me, preparata bene, i ragazzi hanno fatto quello che avevamo preparato. Chiaro che poi il gol dell'1-1 in netto fuori gioco col VAR sarebbe stato annullato, l'abbiamo rivisto, quindi sono sicuro di quello che dico. Per cui se vai a fine primo tempo 1-0 la partita poi cambia. Però nonostante quello, io sono contento perché i ragazzi hanno anche reagito, hanno fatto le cose che dovevano fare. Addirittura abbiamo sfiorato in due o tre mischie anche il 2-2, quindi sono molto contento. Contro una squadra che nelle ultime sette ne aveva vinte 5, quindi una squadra forte"

È stata una partita anche nella quale hai fatto qualche esperimento nelle posizioni. Cioè per esempio ho visto Giacopetti che giocava in una posizione un po' più laterale. Capicchioni che veniva a prendere sempre il pallone molto basso, quindi è anche l'occasione per fare questi esperimenti?

"Sì, abbiamo anche giocato diversamente rispetto al solito. Abbiamo giocato con 4-3-1-2 anziché 4-3-3 e quindi abbiamo provato qualcosa di diverso. Le risposte sono state buone direi".

Adesso c'è quest'altra amichevole contro Andorra, cosa dobbiamo aspettarci?

"Adesso dobbiamo recuperare perché comunque oggi faceva molto caldo, hanno corso molto i ragazzi. Quindi questi due giorni dobbiamo preparare la partita di Andorra cercando di farli recuperare il meglio che si può".

Ti chiedo un'ultima considerazione su questo aspetto. 40 anni fa oggi, il 28 marzo dell'86, San Marino giocava la prima partita della nazionale in assoluto. Non era una partita ufficiale, era contro il Canada Olimpico. 40 anni dopo, è sempre il 28 marzo, in questa storia ci sei anche tu.

"Sì, io credo che si possano vedere in 40 anni i passi da gigante che ha fatto questa federazione. E quindi bisogna togliersi il cappello e dire grazie perché da 40 anni a sta parte i passi sono stati fatti bene. Le strutture che ci sono, tutto quello che è venuto fuori è sinonimo di un lavoro fatto per bene".







