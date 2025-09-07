QUALIFICAZIONI MONDIALI Roberto Cevoli: "Sono comunque contento della prestazione"

Nel dopo partita l'analisi di Roberto Cevoli sulla gara contro la Bosnia:

"Mi prenderete per pazzo, però io sono parecchio contento di questa prestazione. Chiaro che poi dobbiamo commentare un 6-0 e non è sempre facile, però i ragazzi in 10 contro 11 hanno fatto un primo tempo superlativo. Fino al settantesimo stava 1-0 in 10 contro 11, quindi io non ho da rimproverare niente. Poi chiaramente bisogna lavorare sull'aspetto mentale perché ogni tanto abbiamo qualche calo di concentrazione che ci penalizza troppo".

Guardando appunto a quello che dicevi tu, 70 minuti comunque, sotto 1-0 e di un giocatore, non si è vista questa differenza?

"Poi la differenza l'ha fatta comunque il giocatore di qualità, doppietta di Dzeko e poi lì qualcosa si è un po' spenta la luce. Sì, ogni tanto abbiamo dei blackout che ci penalizzano un po' troppo, quindi dobbiamo lavorare proprio su quello. Perdere 3-0 o 6-0 cambia e quindi dobbiamo lavorare sulla testa dei ragazzi perché ogni tanto ci si chiude un po' l'interruttore, quindi questo non deve capitare".

