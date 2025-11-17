TV LIVE ·
Roberto Cevoli: "Speriamo di riuscire a fare un risultato che sarebbe il consolidamento di un percorso"

Le considerazioni del ct sammarinese alla vigilia della sfida

di Elia Gorini
17 nov 2025

Una partita che San Marino punta a fare bene per chiudere il girone nel migliore dei modi come sottolinea il ct Roberto Cevoli:

"Una partita che va a chiudere l'annata - ha detto Roberto Cevoli - Purtroppo non siamo riusciti a fare neanche un punto fino a quest'ultima partita. Speriamo di farla in quest'ultima, se ci riusciamo. Sarà una partita difficile, complicata, però ci proviamo come al solito"

San Marino è nella sua storia un po' legata alla Romania, perché la prima trasferta l'ha fatta in Romania, il primo gol l'ha fatto alla Romania e quindi magari si incastrano un po' tutti questi aspetti.

"Speriamo che si allineino i pianeti e poi novembre a noi ci porta bene, quindi il periodo è quello giusto. Speriamo di riuscire a fare un risultato che sarebbe il consolidamento di un percorso che abbiamo iniziato, che stiamo portando avanti e che sta facendo dei buoni risultati, a mio parere".

Loro giocheranno il playoff, quindi potrebbero un po' con la testa pensare in qualche modo a risparmiarsi anche in vista di ammonizioni?

"Ho capito, però il playoff ci sarà a marzo, quindi c'è tanto tempo ancora, io non credo che facciano questi ragionamenti, io credo che vogliano fare una partita per cercare di crescere, per provare le loro cose e quindi noi ci dobbiamo far trovare pronti perché sarà una partita difficilissima".




