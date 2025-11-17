QUALIFICAZIONI MONDIALI Roberto Cevoli: "Speriamo di riuscire a fare un risultato che sarebbe il consolidamento di un percorso" Le considerazioni del ct sammarinese alla vigilia della sfida

Una partita che San Marino punta a fare bene per chiudere il girone nel migliore dei modi come sottolinea il ct Roberto Cevoli:

"Una partita che va a chiudere l'annata - ha detto Roberto Cevoli - Purtroppo non siamo riusciti a fare neanche un punto fino a quest'ultima partita. Speriamo di farla in quest'ultima, se ci riusciamo. Sarà una partita difficile, complicata, però ci proviamo come al solito"

San Marino è nella sua storia un po' legata alla Romania, perché la prima trasferta l'ha fatta in Romania, il primo gol l'ha fatto alla Romania e quindi magari si incastrano un po' tutti questi aspetti.

"Speriamo che si allineino i pianeti e poi novembre a noi ci porta bene, quindi il periodo è quello giusto. Speriamo di riuscire a fare un risultato che sarebbe il consolidamento di un percorso che abbiamo iniziato, che stiamo portando avanti e che sta facendo dei buoni risultati, a mio parere".

Loro giocheranno il playoff, quindi potrebbero un po' con la testa pensare in qualche modo a risparmiarsi anche in vista di ammonizioni?

"Ho capito, però il playoff ci sarà a marzo, quindi c'è tanto tempo ancora, io non credo che facciano questi ragionamenti, io credo che vogliano fare una partita per cercare di crescere, per provare le loro cose e quindi noi ci dobbiamo far trovare pronti perché sarà una partita difficilissima".

