Roberto Di Maio è il Pallone di Cristallo 2022.

Il difensore Roberto Di Maio ha vinto il Pallone di Cristallo 2022, premio riservato al miglior giocatore sammarinese o residente nell'ambito della rassegna sportiva cultura Calcio Estate. Al San Marino Stadium sono stati assegnati i riconoscimenti relativi alla stagione 2021/2022. Il giocatore del Tre Fiore Bojan Gjurchinoski è stato eletto miglior straniero (Trofeo Koppe), mentre al tecnico de La Fiorita Oscar Lasagni è andata la Panchina d'Oro. A Samuel Pancotti il Golden Boy (miglior giovane) per la stagione divisa tra Victor San Marino e La Fiorita. Assegnati i premi anche per futsal, calcio femminile e arbitri. A Daniele Ciavatta del Cailungo l'Oscar alla Carriera per il dirigente. Premio Comunicazione a Simon Pietro Tura addetto stampa della Virtus. Gol più bello della stagione è stato votato il gol in rovesciata di Imre Badalassi, all'attaccante del Tre Penne anche il Bombardino d'Oro

