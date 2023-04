EURO 2024 Roberto Di Maio: "La maglia della Nazionale è un'emozione" Il difensore del Cosmos, ex Lecce e San Marino Calcio, ha esordito con maglia del Titani contro l'Irlanda del Nord.

Il 23 marzo 2023 resterà per sempre una data da ricordare per Roberto Di Maio. Il difensore del Cosmos, ha esordito nella nazionale di San Marino nella sfida contro l'Irlanda del Nord. Un sogno che si avvera per l'ex giocatore del Lecce. Doppia presenza. In Slovenia il secondo gettone in biancoazzuro, nel secondo tempo l'ingresso in campo, in una partita condita anche da una sfortunata autorete per il 2-0 dei padroni di casa.

