Roberto Di Maio: "Partita difficile, ma aperta"

Questa sera la Fiorita ospita il Birkirkara. Come da protocollo il gruppo squadra è stato sottoposto a tampone, dai risultati ottenuti, un calciatore è risultato positivo ed è già rientrato nel proprio domicilio in Italia, mentre un altro è in attesa dell'esito del tampone di verifica in isolamento presso il proprio domicilio in Italia, ma non sarà comunque a disposizione. La Fiorita scenderà in campo alle 20:45 con l'obiettivo di ribaltare il risultato della gara di andata.